O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher pela importância da conscientização em relação ao câncer de colo uterino. A campanha, popularmente conhecida como Março Lilás, pretende conscientizar as pessoas sobre a prevenção e combate à doença.

Para prevenir e informar, a Prefeitura de Rio Branco realizou, nesta quinta-feira (21), na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Vila Ivonete uma ação de saúde em forma de café da manhã com palestras, sorteios e atendimentos.



“Você mulher, procure uma Unidade Básica de Sáude, faça seu PCCU, exame de sangue, procure uma consulta médica. Orientamos que a cada 6 meses você faça uma consulta e realize os exames de rotina. Funcionamos das 7h às 17h, não paramos no horário de almoço. Então, tire um dia para cuidar da sua saúde”, destacou a coordenadora da Urap, Franciana Dantas.

Segundo Maria José é com muita alegria que vê essa ação de saúde voltada para o cuidado da mulher.



“Eu fiquei muitos anos sem fazer essa prevenção, a correria do dia a dia, cuidando de outras pessoas, acabei esquecendo de mim mesma. Eu morava em cidade grande e era aquela correria. Então esse incentivo que estão dando, para mim foi maravilhoso, muito mesmo”.

Para Maria de Fátima, a iniciativa da municipalidade em realizar essa ação foi uma grande surpresa. Ela parabenizou a gestão e reforçou a importância do cuidado com a saúde.

“Todas as mulheres, tanto as novas como as mais maduras, venham. Se for preciso fazer o PCCU ou exame, façam enquanto é tempo, porque como eu falei, a gente nunca sabe, né? Estamos bonitas por fora, mas por dentro não se sabe. Então é melhor se cuidar enquanto é tempo”.

Por Bruna Giovanna/Assecom

Foto: Evandro Derze/Assecom

