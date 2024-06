A sociedade atual possui desafios gigantes trazidos pelo consumo desenfreado, e temos vivenciado cada vez mais as consequências disso ao nosso planeta, como o advento das mudanças climáticas e, por consequências, tragédias ambientais. E, como instituição responsável pela gestão do ensino público, como podemos enfrentar isso? Acreditamos que a educação é o vetor de transformação e, devido sua abrangência social, pode incorporar conceitos por meio da construção de comportamentos desde a raiz. Entendemos ser a chave para mudar o futuro. O Acre, um estado protagonista na agenda ambiental, tem a bandeira como prioridade, liderada pelo governador Gladson Cameli.

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado, Educação, Cultura e Esportes (SEE), plantou a primeira semente que almeja uma grande colheita no futuro. A Escola Zuleide Pereira, em Rio Branco, foi a escola escolhida para servir de piloto na implantação do Programa de Educação Ambiental Escola Verde, uma iniciativa que visa integrar práticas de educação ambiental no cotidiano escolar, promovendo a sustentabilidade na gestão socioambiental das escolas.

O programa, que teve sua criação e desenvolvimento durante o ano de 2023, é fruto de uma orientação do governador Gladson Cameli para que nossas autoridades, como ele chama nossas crianças, tivessem uma educação ambiental acessível, com sua devida urgência. O programa representa um passo significativo para promover uma mudança de comportamento ao longo dos anos em nossas escolas.

É preciso pontuar que a mobilização social, principalmente uma que visa a manutenção e sobrevivência de nosso planeta, é um processo de convocação de vontades (e necessidades) para uma mudança de realidade, ocorrendo quando um grupo de pessoas, uma comunidade, ou no caso, uma escola, decide e age com um objetivo comum, alinhando ações do cotidiano, em busca de resultados alinhados a uma ideia inicial.

Com a educação ambiental como pilar central, a mobilização social em nossas escolas transcende a uma simples reunião de alunos para fazer exercícios de uma matéria específica durante sessenta minutos semanais. Ela exige um acordo mais amplo, com a definição de objetivos alinhados à sustentabilidade e ao respeito ao meio ambiente.

O Programa Escola Verde desenvolve estratégias comunicativas, não apenas para atrair a atenção da mídia, mas para convocar nossas crianças e adolescentes para o início do debate de preservação de nosso planeta.

O chão da escola tem um papel fundamental nesse processo. É nele que poderemos cultivar o respeito ao ambiente, para que seja levada essa consciência ambiental para nossas relações diárias. São mudanças de costumes e o ensino da preocupação ambiental desde os primeiros debates já na educação dos anos iniciais, apontando o potencial que o Acre tem de se tornar um exemplo para o mundo em termos de consciência ambiental. Mas, além disso, os próximos anos serão dedicados a ações de preservação ambiental em nossas escolas, adotando soluções cada vez mais alinhadas às medidas de preservação ambiental.

Por Aberson Carvalho de Sousa- Agência de Notícias do Acre

