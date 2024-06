O Humaitá foi goleado pelo Manauara, do Amazonas, por 5 a 0 neste domingo, 16, no Florestão, em um jogo válido pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Os gols do Robô foram marcados Neto (2), Carlinhos, Romarinho e Walace.

Mudanças com 4 minutos

Além da atuação desastrosa, o Humaitá demonstrou total desorganização contra o Manauara. O técnico interino Elison Silva promoveu as entradas de Diego e Breno antes dos 5 minutos de jogo.

O Humaitá foi para o intervalo perdendo por 3 a 0 e foi visível o clima pesado entre comissão técnica e os atletas. Na volta o Tourão levou mais dois gols e “somou” a 9ª derrota na Série D.

Líder com folga

O Manauara lidera o grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 25 pontos. A equipe se aproximou ainda mais da classificação no torneio nacional.

“Estamos trabalhando jogo a jogo. Nossa meta é conquistar a classificação e garantir uma possível vantagem nos duelos a partir da segunda fase”, declarou o técnico Marcelo Vilar.

Outro resultado

Manaus/AM 2 x 0 São Raimundo/RR

