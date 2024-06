Na tarde do último sábado (15), Elton Santos da Silva, de 26 anos, foi executado na rua Alexandre Ferreira, no Parque São Pedro, zona Oeste da capital amazonense. De acordo com informações, pistoleiros em uma motocicleta desferiram diversos disparos de arma de fogo na localidade, com a intenção de retaliar as mortes ocorridas ontem na região.

Trata-se, de acordo com informações, de uma guerra entre facções. O tiroteio de hoje atingiu três pessoas. Duas delas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales. O estado de saúde delas não foi divulgado. Já Elton chegou a agonizar após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Por Souza-cm7

