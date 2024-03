Alunos de todos os cursos do campus participaram do evento competindo nas modalidades de futsal e vôlei

No último sábado, 16 de março, o Ifac Campus Sena Madureira foi palco do interclasse entre estudantes com participação de pais dos alunos e de servidores.

Aproximadamente 300 estudantes dos cursos técnicos e superiores que competiram nas modalidades de futsal masculino e feminino e vôlei de quadra misto.

O evento foi um tremendo sucesso, reunindo alunos de todos os cursos do campus! Nosso interclasse já se tornou uma tradição no Ifac Campus Sena Madureira.

Com dedicação e garra, temos nos esforçado para promover o melhor para nossa comunidade acadêmica, composta por verdadeiros apaixonados pelo esporte”, comentou o coordenador do projeto, Cleudo Farias que já promoveu outro evento esportivo no campus, o Torneio de Futsal “Ifac Solidário” que chegou a arrecadar 30 cestas básicas para famílias da comunidade.

Equipe campeã do futsal feminino

O evento teve o apoio dos servidores Junior Chaves e Glauco Cesar e patrocínio financeiro para a confecção das medalhas e troféus da professora Italva Miranda, da equipe da Pró-Reitoria de Extensão, Fabio Storch e Luana Melo e da Prefeitura de Sena Madureira.

