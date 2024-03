Hoje ,16, pela manhã, mais um acidente de trânsito foi registrado no município de Sena Madureira. Desta vez, ocorreu na Rua Padre Egídio, próximo à Ronsy, onde duas motos se chocaram de frente. Segundo informações, os condutores ficaram com escoriações pelo corpo. Sena Madureira tem batido o recorde de acidentes nestes primeiros meses do ano de 2024.

Por Acreonline.net

