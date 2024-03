Um deles responde, ainda, pelo crime de tortura

Durante audiência de custódia em Sena Madureira, dois dos quatro indivíduos detidos em conexão com uma homenagem criminosa foram encaminhados ao presídio estadual Evaristo de Moraes. A justiça transformou suas prisões preventivas em prisões provisórias, na última quinta-feira (14).

Os detidos, identificados como Adriangelo das Chagas Conceição, de 22 anos, e Weslei dos Santos da Silva, de 20 anos, foram pegos em flagrante enquanto deflagravam fogos em homenagem a membros falecidos de uma organização criminosa, no bairro Bom Sucesso, onde residem. Além das acusações de apologia ao crime, organização criminosa e corrupção de menor, um dos acusados enfrentará também uma acusação de tortura, ocorrida em datas anteriores.

A ação policial resultou na apreensão de vários fogos já deflagrados, bem como do isqueiro utilizado para tal fim. O caso ganha destaque como uma medida enérgica contra atividades criminosas, reforçando o compromisso das autoridades com a segurança pública.

O Portal ContilNet apurou que outros dois acusados, inclusive uma adolescente menor de idade, foram soltos mediante termo circunstanciado de ocorrência (TCO).

Na noite de terça-feira (12), obedecendo a um “salve” da Organização Criminosa CV (Comando Vermelho) houve uma queima de fogos em Sena Madureira, em homenagem a faccionados tombados em confronto com outros criminosos. Na ocasião, a polícia levantou informações e prendeu os envolvidos no bairro Bom Sucesso. A PM esteve também no Beco São Peregrino e em outros bairros, mas os faccionados conseguiram se evadir do cerco policial.

ContilNet

