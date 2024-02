Nossa reportagem, recebeu na manhã desta quinta-feira, 22, um vídeo gravado por um morador do seringal Nova Olinda, localizado no alto Rio Iaco, mostrando uma grande quantidade de água que está descendo com destino a cidade de Sena Madureira, podendo prejudicar as famílias residentes nos bairros mais baixos da cidade.

