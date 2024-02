O Rio Branco empatou com o CRB, de Alagoas, por 0 a 0 nesta quarta, 21, no Florestão, e o resultado eliminou o time acreano da Copa do Brasil.

Imposição física

Com o gramado bastante encharcado por causa das chuvas, Rio Branco e CRB realizaram uma partida de muita imposição física e ligações diretas. As duas equipes ainda criaram oportunidades, mas não conseguiram marcar.

Valorizou a classificação

O atacante Léo Pereira, do CRB, valorizou a entrega e a classificação da equipe para a segunda fase do torneio nacional.

“Sabíamos das dificuldades da partida e do gramado. Jogamos forte desde o início e vamos voltar para Maceió classificados”, declarou Léo Pereira.

Sequência da temporada

Para o zagueiro Uberaba, o Rio Branco realizou um bom jogo e poderia ter conquistado a vaga.

“Fizemos o nosso primeiro jogo da temporada e enfrentamos uma equipe de bom nível. A Copa do Brasil é um torneio difícil e agora precisamos pensar na sequência da temporada”, comentou Uberaba.

3.900 torcedores

Um público de 3.900 torcedores marcou presença no Florestão para uma renda de R$ 55 mil.

