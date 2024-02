O técnico Kinho Brito definiu a programação do Humaitá visando o confronto contra o Trem, do Amapá, na quinta, 22, às 18 horas, no Florestão, pela primeira fase da Copa Verde.

“Vamos realizar um trabalho tático nesta segunda (19) e um coletivo na terça, no Florestão. Iremos fechar a programação com um treino de bolas paradas na quarta. Realizamos um bom período de preparação e vencer na quinta é fundamental por vários aspectos”, comentou Kinho Brito.

Defesa e ataque

Com um elenco qualificado, Kinho Brito tem desfalques na defesa e no ataque e por isso a definição dos titulares deve ocorrer somente no vestiário do Florestão.

“Vamos enfrentar uma equipe perigosa. Precisamos realizar um jogo bem concentrado para podermos conquistar a classificação”, avaliou o treinador.

Variações táticas

Kinho Brito vem trabalhando variações táticas no Humaitá e o modelo de jogo também vai ser determinante para definição dos titulares.

