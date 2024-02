Em um duelo bastante equilibrado e decidido nos minutos finais, a AABB derrotou Sena Madureira no sábado, 17, no ginásio do Sesc, e deu um passo importante para conquistar a classificação no Sub-10 da Copinha Arasuper de Futsal. Na outra partida da categoria, o Furacão do Norte derrotou o Saúde e Lazer por 4 a 1.

“Tivemos mais uma rodada com grandes jogos e um excelente público no Sesc. A Copinha vai entrar em uma fase decisiva para definir os classificados”, comentou o coordenador da competição, Auzemir Martins.

Sub-12

Furacão do Norte 9 x 0 Fênix

Sub-14

Barcelona 1 x 0 Conquista

Furacão do Norte 3 x 2 Rei Artur

