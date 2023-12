A execução com requintes de crueldade a tiros aconteceu na Estrada do Areia Branca, próximo a fábrica da Coca-Cola, na zona Sul da capital de Rondônia.

Nesta manhã de sexta-feira (29) o corpo de um homem foi encontrado crivado de balas. 71 cápsulas de pistola calibre 380 foram achadas na cena do crime, sendo 70 deflagradas e uma intacta.

A vítima estava com pés e mãos amarrados. A Polícia Militar foi acionada após informações de moradores que passavam pelo local e se depararam com o cadáver na beira da via. Um cachimbo utilizado para fazer consumo de crack foi encontrado com o homem.

Agentes da 2ª Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) irão investigar o caso. A vítima não portava documentos de identificação.

