Na madrugada desta sexta-feira, as forças de segurança, em uma ação conjunta denominada Operação P.R.O.T.E.T.O.R, realizaram uma significativa apreensão no município de Mancio Lima, situado no Vale do Juruá. A operação envolveu a colaboração da Polícia Civil, Polícia Militar (Companhia de Policiamento Especializado do 6°BPM), Polícia Federal e Polícia Penal.

Durante a operação, foram apreendidos impressionantes 112 quilos de cocaína, avaliados em R$1.692.000,00, além de uma pistola Glock 9mm. A ação foi desencadeada após investigações das Polícias Judiciárias sobre atividades de narcotráfico na região rural de Mancio Lima, levando à identificação de um ponto de apoio.

A união das forças de segurança possibilitou o cerco ao local identificado, culminando na apreensão do material ilícito. No entanto, os suspeitos perceberam a aproximação das autoridades e conseguiram fugir para uma área florestal, evitando sua captura.

O material apreendido e a ocorrência foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde serão realizadas investigações adicionais para desvendar a origem e destino da droga, assim como identificar possíveis conexões criminosas.

Por AcreOnline.net

