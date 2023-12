Um homem foi preso pela Polícia Militar com uma arma de fogo tipo garruncha, marca Boito, calibre. 36, com uma munição intacta, na madrugada desta sexta-feira, 29, na rua Major Salinas, no loteamento Praia do Amapá.

A equipe de rádio patrulha do 2° Batalhão realizava o patrulhamento no bairro quando foi avisada que estaria havendo muito gritos de mulheres, vindos de uma casa no endereço apontado. De imediato, a viatura policial se deslocou até o local.

Ao chegar, a guarnição avistou um homem, que correu quando a equipe foi abordá-lo, mas foi alcançado e detido. Na revista, foi encontrada a garruncha em seu poder.

O indivíduo foi preso, e ainda tentou argumentar que sua tia havia lhe pedido socorro, pois tinha uma pessoa tentando violar sua residência. O homem foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para que fossem tomadas todas as medidas cabíveis.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

