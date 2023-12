O Santos acertou a contratação do atacante Marcelinho, que defendeu o Tombense na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. A informação foi publicada inicialmente pelo Venê Casagrande.

Marcelinho é natural de Anicuns (GO), tem 21 anos, e tem passagens pela base do Palmeiras, Vasco e Cruzeiro, e Ferroviária e Água Santa no profissional. No fim do ano passado, foi contratado pela Tombense e somou 47 partidas, 7 gols e duas assistências pelo time mineiro.

O jogador deve se apresentar com o restante do elenco do Santos no dia 6 de janeiro para o início da pré-temporada. O Peixe estreia no Paulistão no dia 20 de janeiro, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto.

O Santos já anunciou as contratações dos laterais Aderlan e Jorge, do zagueiro Gil e do meia Giuliano. O goleiro o João Paulo, o volante Tomás Rincón e o atacante Julio Furch já entraram em acordo para redução salarial e estão confirmados para 2024. O lateral Hayner, os atacantes Cazares, Pedrinho, William Bigode e Otero estão com acordos encaminhados com o clube.

Por Laura Marcello- diário do peixe

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram