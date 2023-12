Um motorista, foi preso por dirigir aparentemente embriagado, colidir caminhonete modelo Triton contra uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar na noite da última quarta-feira, 27, na Estrada do Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações, O motorista trafegava em uma caminhonete modelo L200 Triton, na via Chico Mendes, em alta velocidade, ao entrar na Estrada do Amapá, colidiu com um casal que estavam em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor preta, na tentativa de fugir, o motorista da caminhonete invadiu a pista na contramão e colidiu de frente com uma viatura da Polícia Militar.

O motorista recebeu voz de prisão por estar dirigindo supostamente embriagado e foi encaminhado à Delegacia para os devidos procedimentos.

O (SAMU) foi acionado, prestaram os primeiros atendimentos ao casal da moto e a encaminharam ao hospital.

Por Giro Acreano

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram