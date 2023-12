Na manhã desta quinta-feira (28), um acidente na BR-364, próximo ao bairro Custódio Freire Em Rio Branco, deixou um motociclista ferido. Mauricelio Teixeira Passos, de 47 anos, perdeu o controle de sua Honda Pop 100 preta no sentido Rio Branco ao bairro Custódio Freire, resultando em uma queda grave.

Populares prestaram socorro imediato, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de suporte avançado prontamente chegou ao local, encontrando Mauricelio desacordado. Após procedimentos, o motociclista recuperou a consciência.

Com um Traumatismo Craniano Encefálico leve, hematoma no rosto e ombro, além de escoriações, Mauricelio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando lucidez e orientação. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

O motociclista admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas nos três dias anteriores ao incidente, alegando estar a caminho de visitar um irmão no bairro Custódio Freire. A PRF está colhendo mais informações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram