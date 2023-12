No último domingo (10), um possível homicídio ocorreu na zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre. Gabriel Cruz da Silva, de 29 anos, foi visto pela última vez participando de uma bebedeira, conforme informações locais. O incidente teria ocorrido no km 100 da rodovia Transacreana, a 16 quilômetros do ramal do Maloca, em uma área rural de difícil acesso.

O corpo de Gabriel foi descoberto na tarde de terça-feira (12) por vizinhos, boiando em um açude em sua propriedade particular. Segundo relatos de seu pai, Roberto, que compareceu ao Instituto Médico Legal (IML), o jovem estava desaparecido desde o domingo. A autópsia revelou que Gabriel foi vítima de um disparo de arma de fogo na região do tórax.

A Polícia Militar, acionada após a descoberta, confirmou os fatos no local de difícil acesso. Os peritos, ao chegar, constataram que o corpo estava em estado de decomposição. O caso foi encaminhado para a base do IML de Rio Branco, onde Gabriel passou pelo exame cadavérico e foi liberado para o funeral.

O pai do falecido lamentou a perda, descrevendo Gabriel como um jovem trabalhador, apesar do envolvimento com entorpecentes e álcool.

Por AcreOnline.net

Com informações ContilNet

