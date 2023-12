Gustavo de Souza Nogueira, 29 anos, é acusado de tentar estuprar a própria enteada, uma criança de 11 anos, no Ramal do Batoque, em Mâncio Lima (AC). O caso teria acontecido no último domingo, dia 10, quando havia uma bebedeira na casa da família e foi descoberta pela mãe da vítima, ontem (12).

A mulher viu manchas de sangue na calcinha da filha. A menina contou ter acordado sem roupa, de madrugada, com o padrasto em cima dela. Ela relatou dores nas partes íntimas.

A mãe da vítima acionou a Polícia Militar, que levou as duas ao hospital Abel Pinheiro. O acusado foi preso na casa da mãe dele e nega as acusações.

“A criança foi examinada por um médico, que após uma análise preliminar não constatou rompimento do hímen, entretanto pondera a possibilidade de uma tentativa de estupro, levando-se em consideração que a vítima apresentou dores nas partes íntimas. Posteriormente, foi efetuada a prisão do autor, que alegou serem falsas as acusações que estão lhe sendo imputadas”, citou a Polícia Militar.

O acusado foi ouvido na delegacia de Polícia Civil, mais uma vez negou as acusações e foi liberado porque, segundo o delegado José Obetânio, já havia passado o prazo do flagrante. “As investigações continuam”, citou o delegado.

Por Sandra Assunção-ac24horas

