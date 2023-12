Dois criminosos violentos foram presos após roubo em um posto de combustíveis na BR-364, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO) na noite de domingo (10).

As imagens de câmeras de segurança mostram os dois criminosos armados no posto, rendendo clientes e funcionários. Uma das vítimas já rendida no chão ainda foi agredida com chutes por um dos bandidos.

Os criminosos roubaram aproximadamente R$ 500,00 em dinheiro e celulares das vítimas. A dupla estava em um carro modelo Classic e fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar durante Operação denominada Javelin conseguiram prender os criminosos em fuga na BR-364.

Duas armas de fogo e os objetos, dinheiro roubados das vítimas foram apreendidos com a dupla. As placas do carro eles tinham retirado para fazer o roubo e foram encontradas dentro do veículo.

Por Rondoniaovivo

