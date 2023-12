No último domingo, 10/12/2023, a guarnição de serviço do Pelotão Ambiental durante patrulhamento pela Variante abordou um caminhão Mercedes Benz, de cor branca que trafegava sentido Cruzeiro do Sul. Foi verificado que o condutor, o senhor J.F.B., de 38 anos, transportava cerca de 9 m3 de madeira, do tipo “Toari”, sem o DOF (Documento de Origem Florestal).

Por ser crime ambiental segundo o Art. 46 parágrafo único da Lei 9.605/1998 (transporte de madeira sem licença válida) foi dado voz de prisão ao condutor do veículo, sendo conduzido e entregue à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o caminhão e a madeira apreendida.

Polícia Militar, nossa família protege a sua!

Por 6°BPM/Pelotão

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram