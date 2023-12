O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, instaurou notícia-crime e solicitou a abertura de inquérito policial para investigar influenciadores e financiadores do “jogo do tigre”.

A iniciativa foi tomada após a imprensa nacional repercutir informações sobre influenciadores contratados em um esquema para atrair pessoas e convencê-las a apostarem no jogo online de azar que promete ganhos exorbitantes, uma atividade considerada ilegal no Brasil.

Conforme o promotor de Justiça Dayan Moreira Albuquerque, a atuação do Ministério Público visa apurar e responsabilizar aqueles que estão divulgando ou patrocinando o jogo de azar.

