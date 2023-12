O bebê que foi ferido com um tiro na cabeça, aos 2 meses de vida, durante um ataque criminoso a uma casa no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, morreu nessa segunda-feira (4). Ele estava internado em um leito de UTI no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

O crime ocorreu no dia 4 de outubro. Além da criança, também foram feridos na época, uma idosa de 62 anos, um adolescente de 16 e um homem de 34 anos, que seria o alvo dos criminosos.

A informação sobre o falecimento do bebê foi confirmada ao g1 pelo avô dele, que preferiu não ser identificado. Segundo ele, a criança está sendo velada em uma igreja na Cidade do Povo e deve ser sepultada ainda nesta segunda-feira (5).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber como estão as investigações do crime e aguarda resposta até última atualização desta reportagem.

Em entrevista ao g1 em outubro, a avó da criança que também não quis ser identificada relatou que o menino tinha ficado com a bala alojada na cabeça, que estava com um quadro muito grave e que a família aguardava que ele fosse avaliado por um neurologista.

“O meu neto ainda se encontra em estado grave, ainda está na UTI, quero pedir que continuem orando por ele, uma criança inocente, de dois meses e aconteceu essa tragédia com ele. Está lutando pela vida dele, e nós aqui lutando, tendo fé e força, eu e a mãe dele, não está sendo fácil, a mãe dele está sofrendo muito”, disse a avó na época.

Ataque criminoso

De acordo com informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), um parente das vítimas informou que estava no quarto quando ouviu os disparos de arma de fogo na parte da frente da casa e que o homem de 34 anos, seria o alvo dos tiros, mas também foram feridos sua mãe, uma idosa de 62 anos, um adolescente de 16 e o bebê.

O adolescente relatou à polícia que foi ferido no joelho, relatou que estava na frente de casa com o bebê no colo quando quatro pessoas armadas chegaram no local e mandaram que ele entrasse.

Foi então que o homem que seria alvo dos bandidos tentou fechar a porta da casa, mas eles começaram a atirar na direção dele, que foi atingido no tórax e rosto.

Ainda segundo a polícia, a criança de 2 meses foi atingida na cabeça, a idosa que estava sentada na cadeira da varanda pegou estilhaços na perna esquerda. Após efetuarem os disparos, os agentes fugiram do local em direção a uma área desabitada e de mata que fica aos fundos da Cidade do Povo.

Por Iryá Rodrigues, g1 AC

