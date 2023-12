Uma iniciativa da secretaria de governo, o projeto “Juntos pelo Acre” levou instituições públicas e órgãos governamentais ao bairro Defesa Civil, no sábado, 02. Na ocasião a Polícia Militar esteve presente levando ações preventivas e de conscientização à comunidade.

A Coordenadoria de polícia comunitária e direitos humanos da PMAC vem realizando um trabalho com comunidades de bairros carentes e levou aos moradores atividades lúdicas, com a participação da Banda de música “A Furiosa” que fez apresentação aos presentes.

O ponto que mereceu destaque do público foi a chegada do leão Dare do PROERD. Que veio em um helicóptero e foi recebido pelas crianças. As viaturas icônicas da Polícia Militar Camaro e Fusca “Manduquinha” estiveram a disposição para fotos.

AÇÕES DE POLÍCIA COMUNITÁRIA

A Polícia Militar está desenvolvendo, por meio da Coordenadoria de polícia comunitária e direitos humanos, vários projetos de cunho preventivo por meios de palestras, ações educativas, atividades lúdicas, aulas de artes marciais e atividades físicas em comunidades carentes de Rio Branco.

O trabalho tem por objetivo estreitar os laços com as comunidades e moradores, afim de juntos buscarem melhores formas de atuarem diante das problemáticas locais e por meio do diálogo e da aproximação buscarem formas efetivas de redução da violência nos bairros.

ASCOM

