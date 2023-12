Uma motocicleta Honda Cg 150, Titan, de cor branca que havia sido furtada no estacionamento do Pronto Socorro de Rio Branco, foi recuperada pela Polícia Militar, na noite de sábado, 02, na via Chico Mendes, no bairro Comara.

A equipe tática do 2° Batalhão estava realizando patrulhamento na via Chico Mendes, quando nas proximidades do bairro Comara, visualizou uma motocicleta estacionada de forma estranha e com os estribos sujos com capim ainda grudados neles.

De pronto os militares realizavam consulta no sistema e constatou-se que tratava-se de veículos com restrição de roubo/furto. Então a motocicleta foi colocada na viatura policial e foi conduzida para a delegacia da segunda regional para procedimentos cabíveis.

por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram