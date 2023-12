A motocicleta em questão, uma Honda 150 Titan de cor azul, foi recuperada pela Polícia Militar na manhã dessa sexta-feira, 01, no ramal do Galvão, no bairro Belo Jardim II.

A guarnição realizava patrulhamento preventivo e ostensivo nos ramais do Belo Jardim II, quando no ramal do Galvão, a motocicleta foi visualizada estacionada na frente do portão de uma propriedade. De imediato, os militares reconheceram que as características da motocicleta batiam com uma denúncia passada pelo COPOM, como sendo produto de roubo/furto.

Ao se aproximarem da motocicleta, um homem se apresentou à guarnição afirmando ser o proprietário do veículo. Indagado sobre a transação da motocicleta, o indivíduo disse que tinha comprado o bem pelo valor de 1.000,00 (mil reais).

Foi feita a consulta via COPOM, foi confirmado que tratava-se de veículo com restrição de roubo/furto, momento em que foi dada voz de prisão ao indivíduo, com sua posterior apresentação na delegacia de flagrantes (Defla), pelo crime de receptação.

POR Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram