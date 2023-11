Na madrugada desta quarta-feira, 29/11/2023, a guarnição de serviço de Rádio Patrulha foi acionada via COPOM para uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Cohab.

Ao chegar no local, a senhora I.S.R., de 25 anos, foi encontrada com ferimento em sua face e encaminhada à UPA. Segundo relato das testemunhas ela havia desferido quatro facadas no companheiro, o senhor M.O.L., de 24 anos, e depois ele tomou a faca e desferiu dois cortes nela. Posteriormente ele foi encontrado na UPA devido aos ferimentos em seu corpo e, após consulta eletrônica, foi constatado que havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor. Dessa forma, foi dado voz de prisão aos dois e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

“Nossas equipes estão atentas e diligentes nas ruas para conseguir evitar a impunidade, e somente esse ano já foram quase 90 mandados de prisão cumpridos, trazendo maior tranquilidade a nossa regional” afirmou o Tenente-Coronel Edvan Rogério Comandante do 6° BPM.

Por Assessoria PMAC

