Na tarde da última terça-feira (28), um acidente correu na BR-364, entre Jaru e Ouro Preto do Oeste. O incidente envolveu duas carretas, resultando em danos significativos, especialmente na cabine de uma Scania.

O motorista, que retornava para sua residência em Cacoal, deparou-se com uma fila de veículos trafegando lentamente próximo à conhecida “Curva da Morte”. Ao tentar evitar uma colisão traseira com um carro de passeio que segue atrás de dois caminhões, o condutor mudou para a faixa da esquerda. No entanto, ao perceber uma carreta vinda no sentido contrário, manobrou para fora da pista, resultando em uma violência violenta com o semirreboque.

A profundidade foi tão intensa que a cabine da Scania ficou completamente destruída. Felizmente, o motorista saiu ileso e não houve ferimentos no incidente.

Por AcreOnline.net

