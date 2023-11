Na manhã desta terça-feira 28, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Acre protagonizou uma operação bem-sucedida ao realizar uma mega apreensão de drogas no perímetro de Sena Madureira, às margens da BR-364. A ação policial foi direcionada a um caminhão-baú vindo de Cruzeiro do Sul em direção à capital acreana.

De acordo com informações preliminares, os policiais militares abordaram o veículo e, após minuciosa inspeção, descobriram uma considerável quantidade de drogas. O peso exato ainda não foi divulgado pelas autoridades, mas imagens circulando na internet mostram várias barras da substância sendo expostas em uma viatura da Polícia Militar.

O condutor do caminhão, que já está sob custódia, foi apontado como responsável pelo transporte ilícito. Todo o material apreendido será encaminhado à Delegacia de Sena Madureira para o devido registro do flagrante. A expectativa é que a polícia divulgue, ainda hoje, a quantidade exata de droga apreendida.

Essa significativa operação destaca a atuação eficiente das Forças de Segurança do Estado, reafirmando o compromisso no combate ao tráfico de drogas. O local exato da abordagem não foi divulgado, ressaltando a estratégia empregada pelas autoridades para preservar a integridade da operação.

A Polícia Militar reforça seu papel crucial na manutenção da ordem e segurança, garantindo a proteção da sociedade acreana contra atividades ilícitas.

Por Radar 104

