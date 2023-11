Na manhã do último domingo, 26/11/2023, a guarnição de serviço de Rádio Patrulha foi acionada para uma ocorrência de tentativa de roubo cujo autor estava detido pela guarnição da Assessoria Militar do TJAC.

Ao chegar no local, o comandante da patrulha judiciária relatou que foram acionados por populares em frente à Farmácia Ultra Popular e lá a vítima narrou a tentativa de roubo, descrevendo as características do acusado que tinha se evadido; sendo localizando, posteriormente, o autor em via pública. Dessa forma foi dado voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ressalta-se que o autor possuía uma faca do tipo peixeira, é morador de rua e já foi preso outras vezes.

Por ascom Polícia Militar

