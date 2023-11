A Polícia Militar, por meio da Coordenadoria de polícia comunitária e direitos humanos da instituição, realizou na escola Ester Maia, no conjunto habitacional Cidade do Povo o projeto “Semeando o futuro”. A ação visa orientar e discutir com estudantes da rede de ensino temas atuais e relevantes para suas vida e futuro. Na manhã de sábado, 25, ocorreu o encerramento das atividades.

Na oportunidade 170 jovens, estudantes do ensino médio, participaram do projeto. Os policiais militares que atuam na Coordenadoria de polícia comunitária realizam palestras, rodas de conversas, atividades lúdicas e interativas sobre temas atuais e de relevante conhecimento à comunidade escolar. Com o intuito de levar aos jovens a possibilidade de reflexão e despertar a consciência destes para situações que possam comprometer suas vidas.

Participaram do encerramento das atividades na escola Ester Maia a Coordenadora de polícia comunitária e direitos humanos da PMAC, tenente-coronel Ana Cássia, o coordenador do programa de polícia comunitária, capitão Marcelo de Araújo, o secretário adjunto de governo Luíz Calixto, professores, estudantes e seus familiares.

ASCOM PMAC

