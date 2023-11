No dia 1º de dezembro, encerra-se o prazo para enviar lances para o leilão judicial da Vara Única de Capixaba, que tem disponível uma casa e um terreno na Travessa Testa de Ferro do município.

No dia 4, ocorrem mais três leilões, sendo da 1ª e 4ª Vara Cível de Rio Branco e novamente da Vara Única de Capixaba. Estão sendo reofertados um terreno na Estrada Alberto Torres, um lote com tachos elétricos, balcão de frios, máquina de suco, estufa de salgados e batedeira industrial, uma edificação com sete apartamentos no Conjunto Esperança e um imóvel no quilômetro 80 no bairro Quixadá Amorim.

As duas últimas vendas públicas são da 3ª Vara Cível de Rio Branco e da 1ª Vara de Fazenda Pública. Os bens são: uma edificação comercial com mezanino no bairro Bosque, máquina de verniz, celular, dois carros e um ônibus.

Aberto para lances

Os leilões em andamento estão com os produtos abertos para propostas de compra no site da leiloeira. É necessário um cadastro e envio de documentação previamente.

As principais condições são:

Os veículos poderão ser parcelados com entrada de 25% e o restante em até seis vezes;

Os imóveis poderão ser parcelados com entrada de 25% e o restante em até 30 vezes

Lances à vista terão preferência na venda, bastando igualar ao valor do último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. O lance a prazo tem de superar o lance anterior.

