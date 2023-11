O Fórum Desembargador Vieira Ferreira passa por manutenção predial, principalmente, relacionada à troca de janelas, pintura de toda estrutura, troca de piso, reparos hidráulicos, dentre outros serviços. Na última sexta-feira, 24, equipe técnica do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) foi ao local averiguar a finalização desses serviços e iniciar o projeto para a terceira etapa de obras.

Estiveram na vistoria equipes das diretorias de Logística, da Regional do Vale do Alto Acre, da Informação Institucional, de Tecnologia e Comunicação e da Assessoria Militar. Cada representante teve a missão de averiguar os serviços executados, dentro da competência de sua unidade, para que aconteça a entrega oficial do prédio, prevista para os próximos dias.

Foram averiguadas as áreas de segurança, predial, identificação visual, o fluxo de materiais e tecnologia. Para a terceira etapa, o foco será a intensificação da segurança e a pavimentação do estacionamento interno.

O juiz de Direito substituto Eder Viegas acompanhou a comitiva e destacou que as melhorias nas instalações são fundamentais para o avanço nos serviços oferecidos aos jurisdicionados.

“Ficamos imensamente gratos a toda a equipe que tem se empenhado para essa reforma e pela a atenção dispensada a mim e a todos os servidores da Comarca de Sena Madureira. Estamos muito felizes”, disse.

As obras cumprem metas estabelecidas no planejamento do Judiciário acreano, assim como, pretendem melhorar o acolhimento aos jurisdicionados e a atuação das equipes de magistradas, magistrados, servidores e servidoras.

O diretor-geral do TJAC, Júnior Martins enfatizou que as melhorias nas estruturas das instalações do Poder Judiciário têm sido uma meta prioritária da atual Administração, presidida pela desembargadora Regina Ferrari.

Segundo ele, o esforço da atual Administração, que a desembargadora-presidente compartilha com o vice-presidente, desembargador Luís Camolez, e com o corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, por meio de suas diretorias, gerências e assessorias, é que faz acontecer as melhorias.

“Toda a equipe está empenhada nessas obras, reformas e revitalização para que se tenha um melhor ambiente de trabalho e comodidade também para o usuário da Justiça. Essa visita técnica em Sena Madureira foi para averiguar os serviços que finalizaram, e a gente finalizar os detalhes. A administração tem o olhar atencioso para essa área e expressa a valorização das servidoras e servidores, para que possam desenvolver seu trabalho em condições saudáveis e atender melhor os cidadãos”, disse.

Sena Madureira, TJAC

