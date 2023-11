A jovem não tinha condições de reagir e, segundo a polícia, um pedestre a ajudou a fugir do morador

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um morador em situação de rua estuprou uma jovem, 19, na última terça-feira (14). O caso aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. O homem foi preso.

De acordo com as informações da polícia, a vítima voltava da Pedra do Sal quando foi abordada pelo homem na rua Xavier da Silveira. A jovem não tinha condições de reagir e, segundo a polícia, um pedestres que passava pela rua foi quem a ajudou a fugir do morador.

A jovem foi violentada sexualmente, apresentando lesões que foram comprovadas em exames periciais. Ela e a mãe registraram o crime na 13ª DP (Ipanema) na quinta-feira (16), e o suspeito foi preso na sexta-feira (17).



