A guarnição do setor V do 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM) prendeu na madrugada deste domingo, 19, um homem com duas armas brancas, na rua Nacional, bairro Comara.

A guarnição foi acionada para atendimento de ocorrência de ameaça. Ao chegar ao local, os militares se depararam com um homem dentro do quintal de uma residência. Ele portava duas facas, uma na mão e outra na cintura. Ao notar a aproximação da PM, o homem saiu do quintal e tentou agredir seu próprio cunhado e a guarnição.

Os militares verbalizaram por várias vezes para que o homem largasse a faca, porém, sem êxito. Após provocar um ferimento no braço de seu cunhado, um disparo foi efetuado pelos militares, atingindo a perna do agressor. Após a intervenção, o homem largou a faca e pegou um pedaço de madeira para continuar a agressão, porém, foi contido e imobilizado.

Antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um dos policiais fez um torniquete para conter o sangramento na perna do indivíduo. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto Socorro. Após ser liberado, foi conduzido à delegacia de polícia civil para as medidas cabíveis.

2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

