Jorge Augusto Barros Junior e Raul de Lima Gonçalves morreram após serem baleados em festa não autorizada, em Ji-Paraná (RO).

Uma “festa clandestina” realizada no fim de semana em Ji-Paraná (RO), região central do estado, terminou com dois homens mortos e com o suspeito do crime tentando se esconder da polícia em cima de uma caixa de água.

As vítimas do duplo homicídio foram identificadas como Jorge Augusto Barros Junior e Raul de Lima Gonçalves.

Segundo a Polícia Militar (PM), a festa não autorizada estava sendo realizada numa chácara da linha 94. Em determinado momento do evento, Raul teria iniciado uma discussão com um homem, que sacou uma arma e atirou na vítima. O amigo de Raul, Jorge Augusto, tentou intervir, mas foi atingido na barriga por um dos disparos.

Os dois amigos baleados foram socorridos por testemunhas e levados até a cidade de Ji-Paraná. Jorge acabou morrendo ao dar entrada no pronto-socorro do Hospital Municipal e Raul foi levado até a UPA no segundo distrito, mas também não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, quando os militares chegaram na chácara da festa, encontraram várias embalagens de bebidas alcoólicas. Na propriedade há duas casas, uma delas vazia e outra mobiliada. Durante varredura num dos quartos foi encontrado uma munição de arma de fogo, ácido bórico, embalagens de bicarbonato de sódio, e outras substâncias usadas para misturar cocaína.

Logo depois a guarnição identificou que o suspeito de atirar em Raul e Jorge havia fugido para a casa da namorada, na zona urbana. Os militares foram até a residência da mulher, em um conjunto de apartamentos, e localizaram o suspeito em cima da caixa d’água do conjunto habitacional.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Ji-Paraná; ele deve responder por duplo homicídio. A polícia não informou se a arma do crime foi apreendida ou encontrada.

Por Mateus Santos, g1 RO

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram