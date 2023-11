Na manhã deste domingo (19), um grave acidente de trânsito ocorreu na entrada de Sena Madureira.

Segundo informações, um veículo com motorista e filha a bordo, saiu da pista e capotou diversas vezes próximo à ponte José Nogueira Sobrinho.

O carro ficou completamente destruído, resultando no acionamento do Corpo de Bombeiros para o resgate.

As vítimas foram levadas para o hospital local. Detalhes sobre as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apurados.

Por AcreOnline.net

