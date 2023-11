O presidente do União Brasil Acre, senador Alan Rick, intensificou as agendas partidárias nesta semana e deu posse às diretorias das executivas municipais no interior do estado. Foram solenidades com casas cheias em Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

A primeira foi a de Epitaciolândia. Hiamar Pinheiro, secretária de Obras do município, foi empossada presidente municipal da sigla na segunda-feira, 13, no espaço Art’s Eventos. A solenidade contou com a presença do prefeito delegado Sérgio Lopes (PL).

Na quinta-feira, 16, foi a vez da diretoria da segunda maior cidade acreana. Em Cruzeiro do Sul, no auditório do Senac, o engenheiro agrônomo Genilson Maia, assumiu a presidência municipal ao lado de lideranças conhecidas da região como a ex-vereadora Lucila Brunetta, vice-presidente, o secretário municipal de Agricultura, Eutimar Sombra, e o sargento Adonis, que já concorreu à prefeitura.

A posse foi prestigiada pelo prefeito Zequinha Lima (PP), pelo deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil), pelo tesoureiro estadual do União Brasil, Jairo Cassiano, pelo ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda (PP) e pelo presidente da Câmara de vereadores de Cruzeiro do Sul, Franciney Melo (PP).

Em Rodrigues Alves, Alan Rick deu posse ao líder do movimento pró-ponte Ralph Fernandes como presidente municipal e à toda a diretoria na sexta-feira, 17. Logo em seguida, a solenidade foi no Espaço Realeza, em Mâncio Lima. O assessor parlamentar Anderson Marques foi empossado presidente municipal do partido. Com ele, toda a diretoria que conduzirá os trabalhos no município.

O ex-prefeito Deda, o deputado federal Eduardo Velloso, o vereador Evandro (PP) também estiveram presentes. Na ocasião, o pré-candidato à prefeitura do município, o empresário Andinho, filiou-se ao União Brasil.

“Estamos fortalecendo o partido em todo o estado. Agregando nomes da boa política, que é exercida com foco na melhoria das condições de vida da nossa população. Tenho certeza que todos esses nomes chegam para somar e farão um excelente trabalho em cada um dos municípios.” – disse o senador Alan Rick.

