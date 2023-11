O senador Alan Rick (União Brasil) voltou a visitar a Associação de Pais e Amigos dos Excepicionais (APAE) de Cruzeiro do Sul e levou boas notícias. O parlamentar anunciou mais R$ 300 mil para a instituição fazer as adequações necessárias para passar a atender também os pacientes autistas da região.

“Recebi a informação de que o município está sem uma referência de atendimento para este público e, imediatamente, conversamos com a Sesacre para que parte do recurso já destinado para o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência possa ser aplicado aqui na APAE de Cruzeiro do Sul. A instituição vai poder fazer as adequações necessárias para que os pacientes, maioria crianças, não fiquem sem as terapias tão importantes para o desenvolvimento deles.” – explicou o senador.

A unidade também passará por reforma graças a emenda de R$ 300 mil destinada pelo parlamentar, ainda quando deputado federal.

Durante a visita do senador, realizada na quinta-feira, 16, a equipe da APAE organizou um momento com as famílias.

“Aproveitamos a vinda dele com tantas boas notícias para realizar esse momento com apresentações e depoimentos como forma de agradecimento, de gratidão com parte do público que atendemos aqui. Hoje, são mais de R$ 250 pessoas com deficiência diretamente e mais de mil famílias e todos nós estamos muito agradecidos” – disse Karen Carvalho, sócia fundadora da APAE Cruzeiro do Sul.

Participaram também a coordenadora da APAE Cruzeiro do Sul, Carliane Andrade, o Sargento Adonis, liderança política do município, e a gerente regional da Secretaria Estadual de Saúde no Juruá, Diane Carvalho.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram