Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que uma mulher pega no flagra o próprio marido, que seria um pastor, com a amante escondido na casa da sogra dela.

As informações preliminares são de que as imagens foram gravadas no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

A mulher traída teria sido informada que o marido estava escondendo a amante na casa da mãe dele, sua sogra o caso. Em seguida, acompanhada das filhas, ela foi até a casa e flagrou o homem na cama com a mulher.

Após o flagra, uma grande confusão se formou na frente da casa e a mulher chamava o marido de “pastor dos infernos”. É possível perceber que o homem se revolta com as falas da mulher e parte para as agressões sem perceber que estava sendo filmado.

Primeiro o tal pastor dá tapas, socos e agarra a mulher pelo pescoço mesmo com as outras pessoas ao redor pedindo que ele soltasse ela. Não há informações do que aconteceu depois da confusão entre a família.

