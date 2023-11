Na última quinta-feira (16), no município de Cruzeiro do Sul interior do Acre, um acidente foi registrado no período da tarde.

Segundo informações o incidente ocorreu próximo ao semáforo da ponte da união, envolvendo uma motocicleta e um caminhão caçamba, a vítima da motocicleta sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura no braço.

O SAMU esteve no local e realizou os devidos procedimentos a vítima.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

