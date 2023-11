O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) passou a contar com mais 10 juízes substitutos na última quinta-feira, 16, quando ocorreu a posse dos aprovados no 20º concurso da magistratura acreana. A sessão solene aconteceu no Plenário do TJAC, em Rio Branco.

Após o juramento dos novos integrantes, a presidente do Tribunal, desembargadora Regina Ferrari, deu as boas-vindas aos novos componentes da Corte desejando um próspero trabalho para todos no judiciário acreano. “Os senhores tomam posse no Poder Judiciário para nos ajudar a ter uma justiça mais célere, humana e acolhedora. Vemos hoje vocês comprometidos com a sociedade, com os princípios de fraternidade, igualdade e de justiça no dia a dia”, disse a desembargadora-presidente.



Os magistrados passarão por um curso de capacitação na capital e, um curso de formação inicial de 480 horas, em seguida, serão distribuídos para as comarcas no interior do estado.

Com esse reforço no corpo técnico da magistratura, espera-se garantir mais celeridade nos julgamentos e atendimento da população que busca a Justiça. Dessa forma, o Judiciário acreano passa a ter 88 magistrados.



A governadora em exercício, Mailza Assis, cumprimentou os novos juízes e destacou o compromisso e parceria do governo do Acre em fortalecer a justiça. “Parabenizo todos vocês pelo esforço de ter chegado aqui. O Tribunal de Justiça do Acre está de parabéns pelo trabalho, temos uma justiça célere, e vocês reforçam a certeza que muito irão contribuir para o avanço da nossa justiça. Milhares de acreanos aguardam a atuação profissional de vossas excelências”, destacou.



De Brasileia, no interior do Acre, Robson Shelton de Medeiros, um dos empossados, falou da emoção. “Momento de felicidade para minha carreira e minha vida. Estou muito disposto a colaborar e me sinto preparado para fazer cada vez mais um judiciário forte, de justiça para todos”, comentou.



Novo magistrado do TJAC, Shelton Medeiros reforçou seu comprometimento com a justiça acreana. Foto: Elisson Magalhães/Ascom TJAC

Confira os nomes dos juízes que tomaram posse no Poder Judiciário do Estado do Acre:

– José Leite de Paula Neto

– Ana Paula Pilon Meira

– Robson Shelton Medeiros da Silva

– Luiz Fernando Rosa

– Rayane Gobbi de Oliveira Cratz

– Zacarias Laureano de Sousa Neto

– Eliza Graziele Defensor Menezes Aires do Rego

– Thiago Milhomem de Sousa Batista

– Caroline Lagos de Freitas

– Stephanie Wink Ribeiro de Moura

A posse dos novos juízes substitutos foi prestigiada pelos membros da Corte de Justiça. Além deles, estiveram presentes representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e do órgão ministerial do Amazonas; Defensoria Pública (DPE/AC), da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), da Polícia Militar, Civil e militares, do Executivo e Legislativo.

Por Fernando Santtos- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Elisson Magalhães/Ascom TJAC

