Uma jovem de 21 anos, de iniciais K. S. S., moradora do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, foi agredida e quase morta a facadas por ter se recusado a fazer sexo com um homem que estava em sua companhia durante festinha entre amigos.

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, no Bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da cidade. Segundo informações, a jovem estava aproveitando o dia na companhia de várias pessoas quando, em um dado momento, um dos rapazes que se encontrava no local quis ter relações sexuais com ela.

Diante da recusa, o homem, que não foi identificado, ficou enfurecido e desferiu um soco no rosto da vítima, que sangrou bastante. Não satisfeito, o criminoso sacou uma faca e feriu a jovem diversas vezes, fugindo do local logo em seguida.

Muito machucada, a mulher conseguiu pedir ajuda em um ponto de táxi e mototáxi situado na antiga rodoviária de Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os paramédicos realizaram todos os procedimentos, encaminhando a vítima para o PS da capital em estado de saúde estável.

A Dra. Janaína, médica plantonista do Samu, relatou que a jovem teve perfurações por arma branca no tórax, braço e mão, além de um hematoma com sangramento na face.

A mulher afirmou que apenas um dos homens teria atentado contra sua vida. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para colher informações sobre o agressor. A Polícia Civil fará as investigações para descobrir a identidade do criminoso.

por Agazeta do Acre

