O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), inspecionou nesta quarta-feira, 15, as obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A intervenção ocorre em parceria com a pasta estadual da Saúde (Sesacre).

A equipe de engenharia da Seop acompanha desde o início da semana a retomada das obras no hospital. De acordo com a fiscal Raissa da Silva, os serviços estão a todo vapor.

“A vistoria visa assegurar celeridade e eficiência na execução dos serviços da reforma do hospital, onde no momento ocorrem as instalações elétricas, hidráulicas e adjacentes no centro cirúrgico e nas enfermarias”, ressaltou a engenheira.

Os investimentos para reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes giram em torno de R$ 12 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado e de emenda parlamentar do então deputado federal e atual senador Alan Rick.

A unidade hospitalar se tornará uma referência para a Regional do Purus ao garantir à população e aos servidores uma estrutura de qualidade, que contará com centro cirúrgico, raio-x, setor administrativo, sala de estabilização de pacientes, consultórios médicos e um total de 50 leitos de enfermaria.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, informou que o processo licitatório para a ampliação do Hospital João Câncio Fernandes ocorrerá em breve.

“Destaco o empenho do governador Gladson Cameli, bem como da nossa bancada federal para que a população possa já ao final da reforma receber atendimento digno”, frisou.

Por Felipe Hid Agência de notícias do Acre

