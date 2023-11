O presidiário Francisco Barbosa de Souza, foi condenado a 81 anos de prisão, em regime fechado por executar três pessoas e deixar outras duas feridas.

O ataque aconteceu no final do ano passado, no município de Senador Guiomard, no interior do estado.

A sentença do réu foi publicada no diário da justiça da última terça-feira, 14.

Consta na denúncia, que na tarde de 10 de dezembro do ano passado, Francisco Barbosa e outros bandidos, fizeram um ataque contra cinco pessoas que estavam em uma casa, na Rua Francisco Leitão, Bairro Naire Leite.

Na ação criminosa, o adolescente Fernando Lima de 14 anos, o jovem Bruno Barros de 19 e Lourdirlene da Silva de 36 anos foram executados a tiros.

Dois morreram no interior da residência e o adolescente em via pública, quando tentava fugir dos bandidos.

Outras duas vítimas também foram feridas, entre elas, um jovem que foi socorro por populares. A última vítima, uma mulher, foi atingida no pé.

A investigação revelou que o ataque foi motivado pela disputa de território, entre organizações criminosas.

Francisco Barbosa, foi identificado e preso após uma ação de agentes da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.

Um adolescente, também foi apreendido e um terceiro, envolvido, está com a prisão preventiva decretada.

Por Alto Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram