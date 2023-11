Na tarde desta quinta-feira 09, uma jovem indentificada como Amanda Rislem , foi encontrada morta dentro da sua residência no municipio de Sena Madureira interior do Acre no Bairro Jardim Primavera.

Segundo informações a jovem teria usado uma corda para ceifar a própia vida, quando familiares chegaram em casa e se depararam com a cena, acionaram o SAMU, mais Amanda já estava sem vida.

A policia civil está no local para conduzir as investigações.

Por AcreOnline.net

