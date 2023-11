Um sequestro, em Guajará-Mirim, mobiliza as forças policiais na cidade que faz fronteira com a Bolívia. De acordo com informações divulgadas pela TV Allamanda, o gerente do Bradesco na cidade foi dominado logo cedo por criminosos, que renderam sua família e fugiram com uma filha do funcionário, adolescente de 15 anos.

Os bandidos exigiram um resgate de R$ 700 mil e fugiram para a área da Comara, dentro da cidade. A PM realiza buscas e a Polícia Civil tenta negociar com os criminosos.

Por Rondoniagora

