A influenciadora Luana Andrade — que participou do reality Power Couple 6 ao lado do namorado, João Hadad — morreu nesta terça-feira (7). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da famosa para a reportagem do Portal R7. Segundo publicações de amigos, Luana teria falecido após realizar um procedimento estético. Gabriel Medina, Brenda Paixão e Vitória Bellato foram alguns dos famosos que lamentaram o ocorrido.

Medina pediu a atenção dos seguidores no Stories e disse que perdeu uma amiga por procedimentos estéticos “simples”: “O mundo está surreal, gente. Principalmente vocês, mulheres. Esse padrão de corpos ‘perfeitos’ que é impossível de alcançar exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente. Para que correr risco de vida atoa? Não dá para entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de nos sentirmos bem, saudáveis, bonitos… Se eu puder dar um conselho, precisamos voltar a mostrar, sim, a realidade em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens. Atenção, gente!”.

Vitória Bellato também alertou os seguidores sobre o risco de procedimentos estéticos. “Mulheres, cuidem da saúde de vocês… A perfeição não existe e nunca vai existir, parem de achar que uma lipo é algo tranquilo de se fazer. Procedimentos estéticos, mesmo sendo rápidos em clínicas, podem ser fatais… Procurem saber melhor sobre, não façam com qualquer médico e se puderem evitar vai ser sempre a melhor opção! A escolha certa é sempre se cuidar da forma que só vai ajudar sua saúde e sua cabeça (um treino, uma alimentação boa…)”, escreveu.

Brenda Paixão, influenciadora que participou da mesma edição do Power Couple de Luana, também lamentou o ocorrido pelas redes sociais: “Ainda em choque, paralisada, sem acreditar. Eu tô realmente sem palavras. Te amo, Lu. Que Deus conforte o coração do João e de todos os familiares. Em pensar que até ontem estávamos fazendo planos de você vir me visitar. Te amo, amiga, que você descanse em paz. Eu tô arrasada”.

Há três semanas, João Hadad tinha comemorado dois anos de história ao lado de Luana. “E dois anos se passaram… Tantos momentos maravilhosos juntos! Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, é só o começo de uma vida inteira ao seu lado. Obrigado por me apoiar e incentivar todos os dias. Além de namorada, é minha parceira e melhor amiga! Nosso relacionamento é massa! Te amo, te amo, te amo”, escreveu o influenciador.

R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram