No final da tarde da última terça-feira (31), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC), composta por policiais federais, rodoviários federais, civis, militares e penais, prendeu um homem transportando drogas em compartimento oculto dos pneus de uma caminhonete. O fato aconteceu na BR-364, na cidade de Bujari, em fiscalização conjunta.

Por volta de 17h, os agentes da segurança pública realizavam atividades de policiamento e fiscalização no combate à criminalidade, quando foi dada ordem de parada a um motorista de uma caminhonete, em mau estado de conservação, que seguia no sentido para a capital acreana. Ao ser questionado sobre a origem, destino e motivo da viagem, o motorista informou respostas vagas e imprecisas. A suspeita fundamentou a inspeção minuciosa e, com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar, dentro do compartimento dos pneus foram apreendidos cerca de 41 kg de substância com características de pasta base de cocaína, comprovada no teste preliminar. A ocorrência perdurou-se até o fim da noite.

Diante dos fatos, o homem de 25 anos de idade recebeu voz de prisão. Ele confirmou que trouxera o entorpecente de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco. O detido poderá responder por tráficos de drogas.

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado

A FICCO é um projeto nacional pautado pela atuação integrada das esferas federal e estadual. A força-tarefa visa a intensificar o combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos.

Para auxiliar os órgãos de segurança pública, realize denúncias de forma anônima pelo telefone 191 da PRF.

