Na última segunda-feira, dia 30, duas indígenas se envolveram em um confronto no município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre.

De acordo com as informações disponíveis, as duas mulheres começaram a brigar no meio da rua, utilizando garrafas e socos, até que uma delas se armou com um terçado e desferiu golpes na outra.

Diante da violência crescente, a Polícia Militar foi acionada para intervir e separar os envolvidos. No entanto, uma intervenção policial provocou um boato inesperado quando uma mulher que empunhava o terçado não respondeu às ordens dos policiais e avançou em direção à segurança. Isso resultou em um incidente trágico no qual a polícia acabou disparando contra a mulher com o terçado.

